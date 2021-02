Stichting Haarwensen: 'Genoeg haar, geen geld om het te verwerken'

Stichting Haarwensen vreest voor haar voortbestaan. Door corona kwam er meer haar binnen, maar liepen financiële donaties flink terug.

"Gebrek aan haar hebben we zeker niet. Wel gebrek aan geld om dat tot een pruik te verwerken", vertelt medewerker Marijke van der Heijden van de stichting die haarwerken schenkt aan kinderen die kaal zijn door een medische oorzaak.

"We moeten we nu kiezen wie we wel en niet gaan helpen. Maar we willen geen 'nee' zeggen tegen kinderen die geen haar hebben", zegt oprichter Yvonne de Boer. Daarom is ze een inzamelingscampagne gestart op sociale media.

De stichting schenkt haar aan kinderen die kaal zijn, bijvoorbeeld als gevolg van chemotherapie bij kanker of alopecia (kaalhoofdigheid). Haarwensen krijgt geen subsidie en is daarom afhankelijk van giften. Verzekeraars vergoeden vaak maar een klein gedeelte van een haarwerk.