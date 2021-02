Advocaat Onana en Ajax: 'Voor de zomer uitspraak van CAS'

Ajax en doelman André Onana gaan ervan uit dat het sporttribunaal CAS binnen enkele maanden uitspraak zal doen in de zaak die ze hebben aangespannen tegen de beslissing van de UEFA. De Europese voetbalbond schorste Onana voor 12 maanden nadat bij een dopingcontrole in oktober het verboden middel furosemide in zijn urine is aangetroffen.

"Het zal geen jaar duren voor er een uitspraak komt. Voor de zomer moet die er wel zijn", laat advocaat Dolf Segaar aan de NOS weten. Segaar staat samen met de Spaanse advocaat Javier Ferrero Onana en Ajax juridisch bij in deze zaak. De advocaat laat tevens weten dat er nog niet officieel appèl is gemaakt bij het CAS. "Maar dat gaat wel gebeuren. We hebben tot 8 maart."

Thuis in dopingzaken

In Segaar heeft Ajax iemand gevonden die al jaren thuis is in dopingzaken. "Ik ben goed thuis in sportrecht en doping is een van mijn aandachtsgebieden daarin. Ik doe als tuchtrechter ook een aantal zaken voor internationale federaties. Daarnaast ben ik onder andere voorzitter geweest van de dopingautoriteit. Ik ben dus al lang in doping zaken betrokken."

Over de inhoud van de zaak kan de advocaat weinig zeggen. Wel ziet Segaar kans dat Onana strafvermindering krijgt. "Dat men in hoger beroep gaat is omdat die kans er is. Er zullen weer andere arbiters naar kijken dan in eerste instantie is gedaan. Het CAS mag alles opnieuw zelf bekijken en de kans bestaat dat zij andere waardes hebben dan de UEFA."

Sinds begin deze maand is de 24-jarige Onana geschorst. De Kameroener mag geen wedstrijden spelen en mag ook niet deelnemen aan de trainingen met de selectie. Hij traint individueel met een personal trainer. Onana voert in zijn verweer aan dat hij het middel dat voor zijn vrouw was bestemd per abuis tot zich heeft genomen. Zijn echtgenote kreeg het product op medische gronden voorgeschreven