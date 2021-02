Seedorf beklaagt zich: 'Zwarte trainers krijgen geen kans in het voetbal'

Oud-international Clarence Seedorf krijgt weinig tot geen aanbiedingen om trainer te worden bij een voetbalclub. En dat komt door zijn donkere huidskleur, zegt hij in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. "Er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich: nergens zie je zwarte mensen in de hoogste posities in het voetbal", aldus de 44-jarige Seedorf.

Naast zichzelf noemt de oud-speler van onder andere Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan de voormalige topvoetballers Patrick Vieira en Thierry Henry die volgens hem evenmin de kans krijgen bij een Europese topclub om zich te manifesteren en hun heil in Amerika en Canada hebben moeten zoeken.

Geen aanbiedingen

Seedorf speelde 87 wedstrijden voor Oranje en voetbalde twaalf jaar in de Serie A, maar noch uit Nederland noch uit Italië kreeg hij aanbiedingen om aan de slag te gaan als oefenmeester. Enige uitzondering vormde AC Milan, waar hij begin 2014 aan het roer kwam te staan. Vijf maanden later mocht hij weer vertrekken, nadat hij de ploeg weliswaar hogerop had weten te krijgen maar Europees voetbal buiten bereik was gebleven.