Italiaanse ambassadeur en politieagent gedood bij aanval op VN-konvooi Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn de Italiaanse ambassadeur en een Italiaanse politieagent gedood. Ze reisden mee in een VN-konvooi, toen aanvallers vanochtend het vuur op de colonne openden.

Volgens de lokale autoriteiten wilden de aanvallers VN-medewerkers ontvoeren. Er zou nog een derde dode zijn, maar over de identiteit van dat slachtoffer is niets bekendgemaakt.

De aanval was vlak na 10.00 uur lokale tijd in het Virunga National Park, in het oosten van het Afrikaanse land.

Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zitten. De afgelopen jaren hebben rebellen geregeld aanslagen gepleegd op hulpverleners in Congo. Zo werden in 2019 enkele ebola-hulpverleners van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedood.