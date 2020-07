Britse regering maakt grote draai en weert Huawei toch bij 5G

Nog geen half jaar nadat premier Johnson bekendmaakte dat Huawei beperkt mocht gaan meebouwen aan 5G, wordt het besluit door zijn regering teruggedraaid. De Chinese fabrikant mag niet meebouwen, de apparatuur moet de komende jaren worden verwijderd.

Vanaf het einde van dit jaar mogen providers geen Huawei-apparatuur meer kopen. Ze hebben vervolgens tot 2027 de tijd om alle 5G-apparatuur van de Chinese fabrikant uit hun netwerken te verwijderen. Over Huawei-apparatuur in 3G- en 4G-netwerken, is niks gezegd.

Nieuwe sanctie VS tegen Huawei

De draai hing al weken in de lucht. Als directe aanleiding wordt gewezen naar een sanctie tegen Huawei die de VS in mei aankondigde. Deze sanctie verbiedt buitenlandse bedrijven om zonder licentie chips voor Huawei te produceren met apparatuur en software van Amerikaanse makelij.

De draai werd bekendgemaakt door minister Oliver Dowden van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport. In een toelichting in het Britse Lagerhuis noemde hij de sanctie een "significante verandering". Betrokkenheid van Huawei brengt volgens de regering te grote risico's met zich mee.

Vertraging uitrol

Dowden zei verder dat het kabinet dit besluit niet lichtvaardig heeft genomen: "Dit vertraagt de uitrol van 5G in ons land." De minister schat in dat de totale vertraging twee tot drie jaar is, dat is inclusief het eerdere besluit van januari, en tot twee miljard pond kan gaan kosten.