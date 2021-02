Foutje herder veroorzaakt babyboom bij schaapskudde Balloo: 'Nu al 20 lammetjes'

"Dit ramlammetje liep nog zo druk te drinken bij zijn moeder dat ik dacht dat hij nog wel bij de kudde kon blijven", zegt schaapsherder Marianne Duinkerken lichtelijk schuldbewust tegen RTV Drenthe . "Dat had ik verkeerd ingeschat. Toen ik doorkreeg dat hij aan het dekken was, heb ik hem meteen weggehaald."

De schaapskudde in Drenthe heeft een streng fokprogramma om het ras Drents heideschaap zo goed mogelijk in stand te houden. Mannetjes worden daarom als ze zes à zeven maanden zijn, weggehaald bij hun moeders.

Normaal worden de eerste lammetjes bij de schaapskudde in Balloo in april en mei geboren, maar dit jaar is dat wat vroeger dan gepland. Een jong rammetje heeft zeker twintig ooien bevrucht voordat hij bij zijn moeder werd weggehaald.

Het bleek te laat: vorige week werd het eerste lammetje geboren. "Ik liep met de kudde over het veld en ik zag iets zwarts bij een ooi lopen. Ik dacht nog: 'Wat grappig, die raaf hopt vrolijk mee', maar toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een lammetje was. Toen wist ik meteen wat er was gebeurd", zegt de schaapsherder. Inmiddels zijn er twintig nieuwe lammetjes bij.

Het merendeel van de jongen is - net als hun vader - zwart van kleur. Er is dus geen twijfel over wie de vader is. "Hij was er vroeg bij", zegt Duinkerken lachend. "Ik heb hem onderschat."

Het is de vraag hoeveel lammetjes er nog bij komen, al lijkt de geboortegolf nu wel tegen een einde te lopen.

Volgens de schaapsherder is het niet erg dat er veel nieuwe lammetjes zijn met dezelfde vader. Ook is het vroege geboortemoment geen probleem. "Er is genoeg voedsel en de temperaturen worden weer hoger. Ik moet alleen wel goed in de gaten houden of ze allemaal meekomen. Soms schuilen ze achter een heidepol en kunnen ze daarna hun moeder niet vinden."