Bertens vertrekt naar Doha voor rentree, maar niet als toptienspeelster

Het herstel van Kiki Bertens van haar achillespeesoperatie is goed verlopen. Nederlands beste tennisster reist vandaag af naar Doha, waar ze volgende week na vijf maanden afwezigheid haar rentree maakt op de WTA Tour.

Bertens had aanvankelijk de hoop dat ze afgelopen weken bij de Australian Open al had kunnen spelen, maar het eerste grandslamtoernooi van het jaar bleek te vroeg te komen voor haar.

Geen toptienspeelster meer

Door haar lange afwezigheid is Bertens voor het eerst in tweeënhalf jaar uit de toptien gezakt. De voormalig nummer vier van de wereld ruilde op de nieuwe ranglijst maandag de tiende plaats in voor de elfde plaats.

