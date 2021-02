Reddingsactie voor tientallen aangespoelde grienden in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland is een grote groep grienden gestrand bij Farewell Spit, een langgerekte strook aan de noordkust van het Zuidereiland. Zo'n 150 reddingwerkers proberen de 38 walvissen weer naar open zee te helpen. Voor elf grienden kwam de hulp te laat.

De grienden werden maandagochtend plaatselijke tijd aangetroffen. Vrijwilligers werden opgetrommeld om de walvissen koel en nat te houden, totdat ze door de vloed weer zouden kunnen zwemmen.

Vervolgens vormden de reddingswerkers een keten rondom de grienden. Eerst moeten ze weer wennen aan het water en hun balans terugvinden, zegt Darren Foxwell van de natuurbeschermingsorganisatie van de Nieuw-Zeelandse overheid tegen plaatselijke media: "Ze moeten zich heroriënteren en we houden ze samen, anders bestaat het risico dat ze opnieuw stranden als ze in hun eentje wegzwemmen. We laten ze als groep gaan als ze allemaal weer drijven. Dan is het duimen dat ze weer naar zee zwemmen en 's nachts niet opnieuw stranden."

Er spoelen vaker grienden aan bij Farewell Spit. Vier jaar geleden waren het er zelfs 650, die in twee groepen strandden. Ongeveer de helft van hen overleefde het niet. Waarom er zoveel grienden stranden bij deze kust is niet helemaal helder. Mogelijk heeft het met de vorm van de kust te maken, waardoor walvissen moeilijk kunnen navigeren als ze te dicht bij land komen.