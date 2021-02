Algemene staking in Myanmar, leger dreigt met geweld tegen betogers

Alleen al in Yangon, de vroegere hoofdstad van het land, protesteren vele duizenden mensen. Ze hebben zich verzameld bij onder meer de Amerikaanse ambassade. In de straten staan legertrucks om de betogers tegen te houden.

Op veel plekken in Myanmar wordt vandaag weer gedemonstreerd. Zeker tienduizenden betogers zijn op de been. Het is het grootste protest sinds het leger drie weken geleden de macht greep.

In Myanmar is een algemene staking afgekondigd uit protest tegen de staatsgreep door het leger. Winkels en bedrijven zijn vandaag dicht, ook vestigingen van grote internationale ketens hebben hun deuren gesloten uit solidariteit met de betogers.

Duizenden demonstranten op straat in Myanmar - NOS

Het militaire regime zei afgelopen weekend in een verklaring op de staatstelevisie dat hard wordt opgetreden tegen nieuwe protesten. "Demonstranten zijn mensen nu aan het ophitsen, vooral emotionele tieners en jongeren, om een pad van confrontatie te volgen dat ze levens zal kosten", staat in de verklaring.

Het is niet duidelijk of het vandaag al tot geweld is gekomen.

Het leger greep drie weken geleden de macht in Myanmar en arresteerde politiek leider Aung San Suu Kyi. Haar partij won in november de parlementsverkiezingen, maar volgens het leger is er gefraudeerd.

De betogers eisen dat de militaire regering opstapt en Aung San Suu Kyi vrijlaat.

Zeker drie demonstranten omgekomen

Sinds de staatsgreep wordt er dagelijks door tienduizenden mensen geprotesteerd in Myanmar. Zeker drie betogers zijn door militairen gedood. Ook is er een politieman overleden; hij bezweek aan verwondingen die hij bij de protesten had opgelopen.

Honderden mensen woonden gisteren de begrafenis bij van een 20-jarige vrouw die twee weken geleden bij een demonstratie door een militair door het hoofd werd geschoten. Zij wordt gezien als het symbool van de protesten tegen de militaire onderdrukking.

In de westerse wereld wordt de coup sterk afgekeurd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft gezegd dat zijn land hard zal optreden tegen autoriteiten die vreedzame protesten gewelddadig neerslaan. "Wij staan achter de mensen in Birma", twitterde hij. De VS had eerder al sancties tegen het militaire regime van Myanmar aangekondigd.