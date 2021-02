Zien we Woods na vijfde rugoperatie terug bij Masters? 'God, ik hoop het'

Tiger Woods heeft onlangs voor de vijfde keer een operatie aan zijn rug ondergaan. De 45-jarige Amerikaanse golfgrootheid laat binnenkort een MRI-scan maken, zodat hij weet of hij in april mee kan doen aan de Masters op Augusta.

"God, ik hoop het", is het antwoord van Woods op de vraag of hij zichzelf al mee ziet doen om de prijzen op Augusta. "Maar ik moet er eerst komen. Het moet op de goede manier gaan, dit is de enige rug die ik heb."

Woods kwam voor het laatst in actie bij de Masters, die vorig jaar vanwege de coronapandemie in november werd gehouden. Hij werd daar 38ste.

Slepende blessures en buitenechtelijke affaires

Twee jaar geleden presteerde Woods het onmogelijke door na een periode vol slepende blessures en buitenechtelijke affaires voor de vijfde keer de Masters te winnen. Hij was zo diep gezonken dat zijn carrière lange tijd voorbij leek.