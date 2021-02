KLM wil meer concurreren met reisarrangementen, touroperators boos

Het noodlijdende KLM wil zijn eigen rol als touroperator uitbreiden. Volgens De Telegraaf zal de luchtvaartmaatschappij zodra het reisadvies voor toeristen wordt versoepeld, een eigen reisorganisatie bekendmaken onder de naam 'KLM Holidays'. Daar heeft het al een bedrijf voor overgenomen.

Concurrenten zoals Corendon en Sunweb spreken in de krant van oneerlijke concurrentie, omdat KLM nu overeind wordt gehouden met staatssteun. "KLM krijgt miljarden aan staatsleningen om corona te overleven", zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden. "Dat kun je niet misbruiken voor de overname van een reisbedrijf. Beroerde timing. We laten uitzoeken of dat mag."

KLM bood al pakketreizen aan, waarbij klanten tegelijk met hun vlucht ook een hotel en bijvoorbeeld huurauto kunnen boeken. Daar denkt het de komende tijd meer aan te kunnen verdienen.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft de luchtvaartmaatschappij afgelopen vrijdag een strategisch belang genomen in Airtrade, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in het samenstellen van reizen. "We willen nu zelf in de top-3 touroperators voor vliegvakanties komen, samen met onze zuster Transavia Holidays", aldus Harm Kreulen, directeur KLM Nederland, tegen de krant.

Miljardenverlies door corona

Het bericht over de overname van Airtrade kwam een dag nadat Air France-KLM de slechtste resultaten uit zijn bestaan bekend had gemaakt. Doordat door de coronapandemie een groot deel van het vliegverkeer afgelopen jaar plat lag, boekte het luchtvaartbedrijf een verlies van 7,1 miljard euro.

De voorspellingen voor het aantrekken van de luchtvaart komende tijd zijn ondertussen somber. Het bedrijf zelf verwacht dat pas in 2024 er weer evenveel passagiers kunnen worden vervoerd als voor de coronacrisis. Wel denkt het dat er aankomende zomer al meer gevlogen wordt dan nu, als een groter deel van de bevolking tegen corona is gevaccineerd.