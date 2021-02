Muppets krijgen een waarschuwing van Disney

Disney waarschuwt op zijn streamingsdienst dat sommige afleveringen van The Muppet Show kwetsende stereotypen en ander aanstootgevend materiaal bevatten. Vijf seizoenen van de absurdistische poppenserie zijn vrijdag online gezet.

Voor 18 van de 118 afleveringen komt een waarschuwing in beeld. "Dit programma bevat negatieve weergaves en een onjuiste behandeling van volken of culturen. Deze stereotypen waren toen verkeerd en zijn dat nu nog steeds."

"In plaats van dit materiaal te verwijderen, willen we de schadelijke invloed ervan erkennen, ervan leren en een discussie beginnen om samen een meer inclusieve toekomst te maken."

Peter Sellers en Johnny Cash

Het gaat bijvoorbeeld om afleveringen met acteur Peter Sellers die het lied De viool van een zigeuner vertolkt, zanger Johnny Cash die optreedt voor een vlag van de Confederatie en komiek Spike Milligan die in het nummer It's a Small World een hele serie internationale clichés voorbij laat komen.

Ook episodes met komiek Steve Martin, acteur James Coburn en zangers Kenny Rogers en Debbie Harry vindt Disney problematisch.

Kinderporno

Eén aflevering is zelfs helemaal niet online gekomen, die met Muppet-schrijver Chris Langham. Hij moest in seizoen 5 onverwacht de plek innemen van komiek Richard Pryor, die zichzelf verwond had bij een brand.

Disney wil niet uitleggen waarom de Langham-aflevering ontbreekt, maar het komt waarschijnlijk door diens veroordeling in 2007 tot 10 maanden cel wegens wegens het bezit van kinderporno. Eerder ontbrak de aflevering ook al op dvd's van de Muppets.

Disney heeft vorig jaar al voor meer klassiekers waarschuwingen geplaatst op zijn streamingsdienst, zoals de films Peter Pan en Dumbo. In die eerste zijn verouderde voorstellingen van indianen te zien, in de andere komt een groepje kraaien voorbij dat duidelijk is geënt op racistische ideeën over zwarte Amerikanen.