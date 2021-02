Wekdienst 22/2: Acties politiebonden • EU overlegt over sancties Rusland

Wekdienst politie-acties - ANP

Goedemorgen! Politiebonden balen van het vastgelopen cao-overleg en roepen agenten op geen boetes uit te delen voor kleine overtredingen. Minister in de EU vergaderen over maatregelen voor Rusland, na het oppakken van oppositieleider Navalny.

Vandaag is het opnieuw zeer zacht. Het wordt zo'n 10 graden op de Wadden tot regionaal 19 graden in delen van Noord-Brabant en Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel wat toe. De zuidenwind waait zwak tot matig, waardoor het in open gebieden iets frisser is.

Moet je de weg op? Hier vind je het overzicht van afsluitingen en werkzaamheden. Check hier de actuele dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De politiebonden willen dat agenten vanaf nu alleen nog boetes uitschrijven voor grotere overtredingen van de coronaregels, verkeersregels en de openbare orde. Bij kleine vergrijpen wordt alleen gewaarschuwd. Ze protesteren daarmee tegen het stukgelopen cao-overleg met het kabinet, waarin ze een loonsverhoging van 2,5 procent eisten.

Vandaag komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel en ze zullen zeer waarschijnlijk nieuwe sancties afkondigen tegen Rusland. De ministers spreken zich uit over de behandeling van oppositieleider Navalny. De meeste landen vinden dat Rusland veel te ver is gegaan bij de behandeling van Navalny. Waarschijnlijk worden er sancties opgelegd, maar gaat het niet om de maatregelen die oppositieleider Navalny wil.

In het NOS op 3 Verkiezingsprogramma gaan Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Kees van der Staaij (SGP) in gesprek met jongeren. Vanaf 19.00 uur is de uitzending live mee te kijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via sociale media kan iedereen vragen stellen aan de politici. Wat heb je gemist? Shell heeft de afgelopen vijf jaar de doelen voor investeringen in hernieuwbare energie niet gehaald. Het olie- en gasconcern investeerde in die periode 3,2 miljard dollar in het bedrijfsonderdeel New Energies. Daarmee is het bedrijf onder het niveau van het minst ambitieuze scenerio gebleven. Shell stelde zich als doel om tussen de 3,4 mijard en 7,2 miljard dollar in hernieuwbare energie te investeren in de jaren 2016 tot en met 2020. Het bedrijf investeerde 200 miljoen dollar minder dan het minimale voornemen.

Ander nieuws uit de nacht: In januari weer flinke prijsstijging bij koopwoningen, markt blijft oververhit: De bestaande koopwoningen waren in januari 9,3 procent duurder dan in januari 2020. Het is de grootste prijsstijging in ruim twee jaar.

Baby gevonden in ondergrondse container Amsterdam: De baby is overgebracht naar het ziekenhuis. Welk geslacht het kind heeft en hoe oud het is, is onduidelijk.

Onbegrip bij winkelbranche over uitgelekte maatregelen: Volgens de directeur van winkelbrancheorganisatie INretail kunnen de winkels prima open op 3 maart.

Verdachten aangehouden voor miljoenendiefstal iPhones op Schiphol: Bij de diefstallen werd voor 18,5 miljoen euro aan telefoons buitgemaakt. En dan nog even dit: Viskramen en viswinkels zijn eigenlijk verplicht om allerlei gegevens te vermelden over de vis die ze verkopen. Maar daar houden ze zich vaak niet aan, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Volgens EU-regels moeten ze op etiketten of vitrinekaartjes de precieze naam van de vis, het herkomstgebied en de vangst- of kweekmethode vermelden. Maar van de 97 zaken die de bond onderzocht, had er maar één alles helemaal in orde. Volgens de Consumentenbond bemoeilijkt dit het kiezen voor duurzamere vis. "Het is hoog tijd dat visverkopers zich beter gaan houden aan de etiketteringsregels. En dat de NVWA hier streng op toeziet", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.