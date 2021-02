Shell haalt eigen groene investeringsdoelen niet

Shell heeft de afgelopen vijf jaar de eigen doelen voor investeringen in hernieuwbare energie niet gehaald. Het olie- en gasconcern investeerde in die periode 3,2 miljard dollar in het bedrijfsonderdeel New Energies. Daarmee is het bedrijf onder het niveau van het minst ambitieuze scenario gebleven.

New Energies werd opgericht in 2016 en moet zorgen voor een toekomst na olie en gas. In het eerste jaar werd daar een budget van 200 miljoen dollar voor vrijgemaakt. In maart 2017 werd dit budget opgekrikt naar maximaal 1 miljard per jaar. Later in 2017 werd het nog eens verhoogd: naar 1 tot 2 miljard dollar voor de jaren 2018 tot en met 2020.

Opgeteld stelde Shell zichzelf tot doel om tussen de 3,4 miljard en 7,2 miljard dollar in hernieuwbare energie te investeren in de jaren 2016 tot en met 2020. Uit een overzicht dat het bedrijf vorige week publiceerde, blijkt dat Shell in die jaren 200 miljoen dollar minder investeerde dan het minimale voornemen.

'Radicale verschuiving nodig'

In dezelfde jaren investeerde Shell in totaal 106 miljard dollar. "3 procent van het geheel gaat dus maar naar hernieuwbare energie", zegt Mark van Baal van de activistische aandeelhouder Follow This. "Dan ben je nog niet echt met een transitie bezig. Om de Parijs-akkoorden te halen is een radicale verschuiving van fossiel naar hernieuwbare energie nodig. Dan moet de investering tientallen procenten zijn."