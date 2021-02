Dekker stuurt Van der Poel berichtje: 'Die zoon van jou, die heeft ook talent'

2006, Curacao: David en Kelvin Dekker naast vader Erik en winnaar Alejandro Valverde - ANP

Erik Dekker zat zondag met een veel te hoge hartslag voor de televisiebuis gekluisterd, kijkend naar de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zag zijn zoon een sterke finale rijden bij zijn debuut als wielerprof. "Als dit zestig keer per jaar gebeurt, poeh... Ja, ik hoop het natuurlijk, maar dat zou niet zo goed zijn." Dekker junior, David, werd tweede in zijn eerste wedstrijd bij de grote jongens. In het shirt van Jumbo-Visma, of zoals Dekker senior het trots omschrijft, "het Real Madrid van het wielrennen". Dekker ging eigenlijk uit van een sprint, waarbij hij zich van tevoren afvroeg of zijn zoon wel kans zou hebben, maar het werden negentig spannende minuten.

"David zei nog: het is wind tegen naar de plaatselijke omloop toe, dus er zal niet veel gebeuren." Senior ging dan ook eerst andere dingen doen 's ochtends. "Toen keek ik een keer op mijn telefoon en zag ik een foto van een waaier waar hij in zat. Nou, dat kan hij wel. Maar dan weet je nog niet hoe het zal aflopen. En wie er in die groep zaten, was me niet direct duidelijk." Hartslag Eenmaal thuis, bleek dat hij er eens goed voor moest gaan zitten. Zijn zoon reed nog steeds op kop. "En er zaten twee sprinters mee, buiten Mathieu om, en die hadden al een jaar niet gewonnen. Viviani en Gaviria. Dus ik dacht: hij gaat een mooie prijs rijden. Toen ging mijn hartslag wel omhoog."

Van der Poel eerste leider in Emiraten na sprintzege op debutant Dekker - NOS

Die bleef hoog. Totdat Dekker in de finale zag dat zijn zoon niet meer staand kon sprinten, een teken dat hij niet zo heel fris meer was, en het moest afleggen tegen Van der Poel. Nationale radio "Supervet", zegt de vijftigjarige, "dat hij tweede wordt. Dat had ik gisteravond niet durven inschatten. Ik heb heel veel reacties gekregen. Hij zelf ook natuurlijk. Maar ik ook. Ik bel nu zelfs met nationale radio...", aldus Dekker in het gesprek bij Langs de Lijn.

2006: Erik Dekker temidden van zijn ouders en zijn twee zoons Kelvin (l) en David - ANP

Of deze prestatie voor Dekker uit de lucht komt vallen, is de logische volgende vraag. "Hij is als achtjarig jongetje begonnen. Hij was vervolgens elk jaar Nederlands kampioen. Niet dat hij zoveel trainde, hij had vooral veel inzet op de fiets." Als achtjarige jongen begonnen. In 2006 dus. In hetzelfde jaar dat senior stopte. Aan de laatste wedstrijd van senior kleeft overigens nog wel een anekdote. Het was 4 november 2006. Het jaarlijkse criterium op Curacao was door de organisator Leo van Vliet, ook de organisator van de door Dekker in 2001 gewonnen Amstel Gold Race, omgedoopt tot afscheidskoers voor Dekker. De familie van Dekker, zonen Kelvin en David incluis, waren erbij. 'Ja, is dat wat?!' Het had een ultiem feestelijk vaarwel moeten worden, met een laatste zege voor de gevierde man, maar er was een Spanjaard die niet meewerkte. Die Spanjaard wilde zelf winnen, Dekker werd slechts derde. En die Spanjaard heette: Alejandro Valverde.

2006: Erik Dekker (l) komt als derde over de finish bij de Amstel Curaçao Race - ANP

En laat diezelfde Valverde nou zondag ook nog opstappen in dezelfde UAE Tour als Dekker junior. "Ja, is dat wat?! We hebben vijf jaar samen gefietst, Valverde en ik. Vijf jaar. Ja, het zegt wel wat, dat David nu samen met hem fietst. Het zegt vooral wat over hém, over Valverde. Hij wordt dit jaar 41 volgens mij." Dekker, zelf nu vijftig lentes jong, plaatste in de aanloop naar de Ronde van de Emiraten, waarin David zondag zijn debuut als prof maakte, al gekscherend een tweet. "Alejandro, wees aardig voor mijn zoon." Maar zondag lagen de verhoudingen toch even anders dan gevreesd. Niet Valverde, nog altijd een kopman bij Movistar, zat mee in de beslissende ontsnapping, maar Dekker junior.

David Dekker - AFP

Uit alles blijkt: Dekker junior is een sprinter. Maar senior weet nog niet of dat het enige is wat hij zijn hele wielerleven zal doen. "Waar hij heel erg van houdt, is koersen. Bij de onder 23 -categorie behaalde hij zijn overwinningen met koersen zoals vandaag. Hij vindt het avontuur en de koerswisselingen heel leuk. Maar als sprinter moet je je energie soms ook sparen." 'Nog niet aan zijn tax' Al met al zag Dekker dat zijn zoon een belangrijke eerste stap zette. "En hij is nog niet aan zijn tax", gaf hij de Nederlandse wielervolgers ook nog even mee. Overigens heeft Dekker nog wel eens contact met de vader van de winnaar van zondag. Hij stuurde Adrie van der Poel gelijk een berichtje na de wedstrijd: "Die zoon van jou, die heeft ook wel talent."