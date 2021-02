Idrissi als Ajacied terug in eredivisie: 'Misgegaan? Is niks misgegaan bij Sevilla'

Idrissi is blij dat hij nu voor Ajax speelt: 'Misgegaan? Is niks misgegaan bij Sevilla' - NOS

Op 1 maart 2020 scoorde Oussama Idrissi voor het laatst. Als speler van AZ trof hij doel in het uitduel met Ajax, vlak voordat de eredivisie werd stopgezet. Zondagavond - bijna een jaar later - was hij terug in de Johan Cruijff Arena. Als speler van Ajax én huurling van Sevilla.

Idrissi debuteerde afgelopen donderdagavond voor Ajax in het Europa League-duel met Lille OSC en viel zondag ook in tegen Sparta Rotterdam.

Idrissi liep twee maanden achter bij Sevilla

Wat is er misgegaan in Spanje? "Misgegaan, misgegaan? Er is niks misgegaan bij Sevilla... Ik word gewoon verhuurd aan Ajax. Ik ben bij Sevilla met een blessure binnengekomen, de ploeg was al twee maanden verder. Ik begon ritme te krijgen en toen kwam Ajax."

En daar kon Idrissi geen nee tegen zeggen: "Of ik wilde bijdragen aan nationaal en Europees succes. Als Ajax komt en je mag in een ploeg spelen met heel veel spelplezier, dan ga je er wel voor als voetballer. Ik weet zeker dat ik hier sneller topfit zal worden."

Idrissi: "AZ, Sevilla, Ajax. Als je dat vijf jaar geleden tegen me had gezegd, de liefhebber in mij is heel blij dat het zo gaat."