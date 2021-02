Van Vleuten ruilt vulkaan op Tenerife graag in voor Omloop het Nieuwsblad

Het wielerseizoen is weer begonnen. Niet alles gaat door vanwege het coronavirus - normaal gesproken zou er al in Spanje, Australië en Argentinië gefietst zijn - maar de klassiekeropening zaterdag met Omloop het Nieuwsblad staat.

Ook Annemiek van Vleuten is daarbij. "Tot en met woensdag blijf ik hier en dan is er gelijk de Omloop", laat ze weten vanaf El Teide, de vulkaan op Tenerife waar het trainingskamp van haar nieuwe ploeg Movistar is.

Olympische Spelen

Dit jaar zijn ook de Olympisch Spelen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was Van Vleuten op weg naar olympisch goud toen ze in een afdaling hard ten val kwam. Weg titel. Is Tokio dit jaar daarom haar hoofddoel?

"Nee, er zijn zoveel mooie koersen om te winnen. Als je het jaar reduceert tot Tokio doe je andere mooie koersen tekort. Zeker tot en met Luik-Bastenaken-Luik (zondag 25 april) ligt mijn focus volledig op het voorjaar", aldus Van Vleuten.