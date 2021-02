RIVM: Deel AstraZeneca-vaccins komt later • Johnson onthult routekaart voor versoepelingen

Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs mogen waarschijnlijk vanaf 1 maart weer deels open, meldden ingewijden gisteren. Dat betekent dat de scholen een week de tijd hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe coronaregels voor hun leerlingen.

Tom Brocks, directeur van het Titus Brandsmalyceum in Oss, noemt de voorbereiding in het NOS Radio 1 Journaal een "heel gepuzzel". "Als de 1,5-meterregel voor leerlingen van kracht blijft, dan moeten we de groep opdelen. Voor elke groep van 28 leerlingen heb je drie lokalen nodig, dus je hebt een groot ruimtetekort."

Theaters in Oss hebben aangeboden om ruimtes beschikbaar te stellen. "Maar het betekent sowieso dat je in roulatieschema's moet werken waardoor leerlingen echt veel minder naar school kunnen. Dus één of anderhalve dag is maximaal haalbaar", zegt Brocks.

De schooldirecteur ziet ernaar uit om de deuren weer te openen; de afgelopen weken zag hij dat leerlingen het steeds moeilijker krijgen met de lockdown. "Je moet je voorstellen dat ze al een week of tien, dag in dag uit, 's morgens wakker worden en een uur of zes achter hun laptopje zitten zonder dat ze hun vrienden zien. Nauwelijks beweging, geen pauzes waar je met elkaar optrekt en niet even lekker tussenuit om de middag de stad in gaan."