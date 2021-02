Onbegrip bij winkelbranche over uitgelekte maatregelen • Biden staat stil bij coronaslachtoffers

Winkelbrancheorganisatie INretail is niet tevreden met het uitgelekte nieuws dat winkelen op afspraak wellicht mogelijk wordt. Volgens directeur Udo Delfgou kunnen de winkels prima open op 3 maart.

"We vinden nog steeds niet duidelijk waarom winkels niet open zouden kunnen", zei hij in het programma NOS Met het Oog op Morgen. "Met ons vindt overigens bijna heel Europa dat, in Frankrijk, België zijn de winkels gewoon open."

Mocht het winkelen op afspraak toch de enige optie worden, dan wil Delfgou dat het "zo ruim mogelijk" wordt. "Zodat je alle ondernemers iets biedt. En niet alleen een op een, maar ook voor winkels die groter zijn mogelijkheden biedt dit in te zetten. Maar het is een second best, we vinden primair dat de winkels op 3 maart open moeten kunnen."