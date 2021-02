Horeca sleept Staat voor de rechter • Kuipers: 'Beeld gunstiger dan paar weken terug'

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht niet dat de ziekenhuiscijfers nog veel verder zullen dalen. Toch is hij tevreden over de huidige situatie in de ziekenhuizen. "Het beeld is nu veel gunstiger dan we een paar weken geleden hadden kunnen hopen. Dat is te danken aan de daling van de R-waardes van de verschillende varianten door de coronamaatregelen. Het geeft ons meer tijd."

Kuipers begrijpt de wens van de samenleving om meer te versoepelen, maar waarschuwt voor de risico's. "De scholen, de kappers, dat begrijp ik. Maar er is geen ruimte om heel veel tegelijkertijd te doen. Als de R-waarde daardoor tien procent stijgt kan het zo maar tot ver in het voorjaar ontsporen."

De voorzitter van het LNAZ hoopt dat we in de loop van het voorjaar juist in rustiger vaarwater komen, omdat dan meer mensen gevaccineerd zijn en de weersomstandigheden verbeteren. "Zeg begin mei. Dat is nog tien weken, dat zijn ook tien vermenigvuldigingscycli. Als we in staat zijn de R tot die tijd onder de 1 te houden ziet het er goed uit".