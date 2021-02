Texas grijpt in bij energiebedrijven om torenhoge rekeningen na winterweer

Energiebedrijven in de Amerikaanse staat Texas mogen voorlopig geen rekeningen meer sturen of inwoners afsluiten van de elektriciteit omdat ze niet hebben betaald. Het is een maatregel die gouverneur Abbott heeft genomen na berichten dat veel Texanen rekeningen van duizenden dollars kregen voor maar een paar dagen stroom. In de tussentijd wil de staat bekijken hoe inwoners beter beschermd kunnen worden tegen torenhoge facturen.

Door het extreme winterweer in Texas kwamen miljoenen inwoners van de staat zonder stroom te zitten, en schoot de vraag naar elektriciteit op plekken waar de stroom het nog wel deed omhoog. Sommige leveranciers in Texas verkopen stroom tegen prijzen die meestijgen met de vraag, waardoor sommige mensen opeens duizenden dollars moesten betalen voor slechts een paar dagen elektriciteit. Er is zelfs een geval bekend van een factuur van 16.000 dollar. Texas heeft als enige staat in de VS een onafhankelijk elektriciteitsnetwerk.

In het grootste deel van Texas is de stroomvoorziening inmiddels hersteld. Volgens gouverneur Abbott zitten nog zo'n 30.000 mensen zonder elektriciteit. Wel zijn er nog altijd problemen met de watervoorziening. In veel gebieden krijgen mensen het advies om water te koken voor gebruik. De nationale garde en het leger delen flessenwater uit. Ook worden loodgieters uit andere staten ingezet bij het herstel van gebarsten leidingen.

Extreme kou

De extreme kou in Texas leidde tot de dood van zeker 70 mensen, onder meer door koolmonoxidevergifitingen, branden door kachels en onderkoeling. Ook werden in verschillende plaatsen lichamen gevonden van mensen die vermoedelijk in de afgelopen dagen zijn doodgevroren.

President Biden riep de staat gisteren uit tot rampgebied vanwege de problemen met het stroom- en waternet. Daardoor kan er op federaal niveau geld beschikbaar worden gesteld voor getroffen inwoners. Het winterse weer is in Texas inmiddels voorbij.