Een fietsenwinkel in Valkenburg (Zuid-Holland) is door een grote brand volledig verwoest. Dat meldt de brandweer Hollands-Midden.

De fietsenzaak zat in een bedrijfsverzamelgebouw in de Torenvlietslaan, aan de rand van het Zuid-Hollandse dorp. De brand dreigde over te slaan, maar dat heeft de brandweer weten te voorkomen.

De brand was na ruim een uur uit. Niemand raakte gewond.