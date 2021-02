Boeing na brand in United-toestel: houd vliegtuig met specifieke motor aan de grond

Vliegtuigbouwer Boeing adviseert luchtvaartmaatschappijen om alle Boeing 777-vliegtuigen die met dezelfde motoren zijn uitgerust als het toestel dat zaterdag door brand in een van de motoren werd getroffen, aan de grond te houden. Een vliegtuig van United Airlines verloor door de brand onderdelen boven woonwijken in de staat Colorado, maar kon wel veilig een noodlanding maken. Niemand raakte gewond.

Boeing zegt dat de in totaal 128 vliegtuigen niet meer moeten vliegen, tot duidelijk is hoe de inspectie precies moet verlopen. Dat is afhankelijk van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, die luchtvaartmaatschappijen vannacht heeft gevraagd alle 777-vliegtuigen met hetzelfde type motor te controleren.

Directeur Dickson van de FAA zegt dat de motoren van het merk Pratt & Whitney zo snel mogelijk of in ieder geval intensiever gecontroleerd moeten worden. Dat zal volgens hem betekenen dat sommige vliegtuigen "uit dienst zullen worden genomen".

United Airlines zegt dat het alle 24 vliegtuigen van dit specifieke type voorlopig aan de grond houdt.

Japan

Het Japanse ministerie van Transport heeft luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA opgedragen de Boeing 777-vliegtuigen van hetzelfde type voorlopig niet in te zetten. Volgens het ministerie had zo'n toestel van Japan Airlines in december vorig jaar een probleem met de linkermotor, en keerde het daarom kort na het opstijgen terug.

Het toestel met de specieke Pratt & Whitney-motor wordt volgens de FAA alleen gebruikt door United Airlines in de VS, en door Japanse en Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappijen.

KLM maakt ook gebruik van de Boeing 777, maar dat zijn vliegtuigen met motoren van General Electric.

Beelden van de brandende motor verschenen op Twitter: