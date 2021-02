Een belchinees bij Feyenoord, het allergaartje van PSV en de vraagtekens bij Ajax

"Als je ziet hoe de ballen worden ingeleverd, dan kun je je tactische concept beter thuislaten", vertelde Ibrahim Afellay. "Je denkt bijna: waar zijn ze nou mee bezig? Het is dat we in coronatijden leven, maar anders zou je denken dat er een belchinees op de tribune zou zitten, het was om te huilen..."

Bij PSV waren de vele wissels van trainer Roger Schmidt weer eens het onderwerp van gesprek. De Eindhovenaren begonnen met een half reserveteam aan het topduel met Vitesse. Sterspelers als Donyell Malen, Mario Götze en Philipp Max moesten in de tweede helft als invaller de meubelen voor Schmidt redden.

"Het was weer een allergaartje. Het lijntje was erg dun", zei Pierre van Hooijdonk over de keuzes van Schmidt, die liefst vijf basisspelers op de bank hield omdat deze naar eigen zeggen fysiek in het rood liepen.

Hans Kazan

"Schmidt had vandaag weer een 'Hans Kazan' in petto. Misschien wil Schmidt de spelers wel uitgerust op vakantie sturen", zei Afellay ietwat gekscherend. "Een Donyell Malen op tachtig procent is toch nog steeds veel beter dan een Yorbe Vertessen?"

"Je kon ook zien dat Vitesse voor rust veel beter was. Zij hadden het toen moeten beslissen", haalde Janssen aan.

Van Hooijdonk kon in de tweede helft overigens wel genieten van het sterkst mogelijke PSV. "Het balletje van Götze op Malen bij de 1-1 was fenomenaal en ook de hakbal van Zahavi bij de 3-1 van Götze was van de buitencategorie."

Toch houdt hij zijn hart vast voor de Europa League-return van PSV tegen Olympiakos, waarin de Eindhovenaren op eigen veld een 4-2 achterstand ongedaan moeten maken. "Ik geloof er niet in. Als je zo slecht verdedigt, wat ook al in Athene gebeurde, dan ga je goals tegenkrijgen."