Baby uit Amsterdamse vuilcontainer 'stabiel', gevonden in supermarkttas

De baby die gisteravond werd aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam, is "op dit moment" stabiel. Dat meldt de politie. Het gaat om een pasgeboren meisje.

Het kind werd rond 23.00 uur aangetroffen. De baby werd na de vondst ingepakt met politiejassen en meteen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer ondersteunde agenten bij het bevrijden van het kind uit de container aan het Meernhof.

De agenten kwamen op de container af na een melding van een persoon die gehuil vanuit de vuilcontainer dacht te horen. Nadat er enkele vuilniszakken uit waren gehaald, werd de baby aangetroffen. Het kind zat in een gele supermarkttas.

Onduidelijk is hoelang het kind in de container lag. De politie roept getuigen op zich te melden. Ook personen die videobeelden van de omgeving hebben, worden gevraagd zich te melden.