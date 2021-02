In een ondergrondse container in Amsterdam-Zuidoost heeft de politie een levende baby gevonden. Het kind werd rond 23.00 uur vanavond aangetroffen.

De baby is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer ondersteunde agenten bij het bevrijden van het kind uit de container aan het Meernhof.

Welk geslacht het kind heeft en hoe oud het is, is niet duidelijk. Ook is onduidelijk hoelang het kind in de container lag.