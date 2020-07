'Spaanse koning Juan Carlos liet tonnen cash invliegen vanuit Zwitserland'

De Spaanse oud-koning Juan Carlos is opnieuw in opspraak geraakt. Volgens de Spaanse krant El Confidencial heeft hij grote hoeveelheden contant geld vanuit Zwitserland naar Spanje laten komen via de luchthaven van Madrid.

De krant meldt op basis van justitiedocumenten dat het contante geld in de periode tussen 2008 en 2012 met tienduizenden euro's tegelijk Spanje in werd gebracht. Volgens de Spaanse regels moet elk bedrag van 10.000 euro of meer worden gemeld bij de belastingdienst, maar voor zover bekend is dat nooit gebeurd.

Bovendien is het in Spanje niet toegestaan om meer dan 100.000 euro het land in te brengen. Uit documenten, die in handen zijn van de krant, blijkt echter dat regelmatig vele tonnen naar binnen werden gebracht. In veel gevallen ging het om zo'n 200.000 euro, maar er soms werd er 300.000 euro per keer ingevlogen naar vliegveld Barajas.

Advocaat als geldkoerier

Spin in het web zou een Zwitserse advocaat zijn, die vorig jaar met pensioen is gegaan. Hij haalde het geld van de bankrekening in Zwitserland, vertrok met een lijnvlucht naar Spanje, overhandigde het geld aan de koning en keerde weer terug.

Soms kwam er eens in de twee maanden geld, maar er waren ook tijden dat het geldtransport elke week naar Spanje vertrok. Bij het schandaal zou ook een partner van de advocaat betrokken zijn geweest.

Smeergeld voor bouwproject

Juan Carlos ligt sinds enige jaren stevig onder vuur. Hij was in eerste instantie populair wegens zijn rol bij de overgang van de Spaanse dictatuur onder generaal Franco naar een democratie, eind jaren 70. Maar dat imago kantelde vanaf 2011.

De koning zou hebben bemiddeld voor Spaanse ondernemers bij de aanleg van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Het vermoeden bestaat dat hij daar persoonlijk 65 miljoen euro aan verdiende, geld dat in Zwitserland zou zijn gestald.

Vorige maand begon een onderzoek naar die affaire en mogelijk komt de huidige koning Felipe deze week met maatregelen, om zijn vader verder op afstand te plaatsen.