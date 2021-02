Ajax boekt zevende eredivisiezege op rij: 'Was lange tijd de perfecte wedstrijd'

Bekijk in de videcarrousel hieronder interviews met Erik ten Hag, Ryan Gravenberch, Danzell Gravenberch en Henk Fraser.

Ryan Gravenberch zag de vermoeidheid toeslaan bij zijn ploeggenoten en zijn broer Danzell in de slotfase twee keer scoren voor Sparta. "Dan doen we maar een beetje wat. Maar ik gun mijn broer alles."

"Tot en met de 4-0 was het eigenlijk de perfecte wedstrijd", zei trainer Erik ten Hag na afloop. Daarna liet Ajax de teugels vieren. "Eerste helft een 8, tweede helft een 5."

Broer Gravenberch brengt Ajax in verlegenheid

Sinds de 2-2 tegen PSV op zondag 10 januari gaat alles - sportief gezien - crescendo voor Ajax. De Amsterdammers bereikten de halve finales van de beker, wonnen hun laatste zeven eredivisieduels en zegevierden donderdag ook in het eerste duel met Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League (1-2).

Ajax heeft ook in de 23ste speelronde van de eredivisie geen punten laten liggen. De koploper won zondagavond in eigen huis met 4-2 van Sparta Rotterdam, hield PSV daarmee op zes punten en heeft zelfs nog een inhaalduel tegoed.

Sparta startte scherp tegen Ajax, kreeg via Bryan Smeets de eerste kans, maar al snel nam Ajax de touwtjes in handen. Sparta kon het tempo niet belopen, wat zich vertaalde in twee treffers: Sébastien Haller schoot én kopte raak op aangeven van Dusan Tadic en Edson Álvarez.

Voor rust maakte Perr Schuurs uit een vrije trap 3-0. De Rotterdamse afdeling schadebeperking incasseerde na rust nog een treffer van Mohammed Kudus, uit een vlotte aanval.

Broers Gravenberch rijden samen naar huis

De scherpte werd daarna minder bij Ajax en Gravenberch sloeg zowaar twee keer toe voor Sparta. "Je gunt je broer natuurlijk alles, maar als Ajax zijnde wil je dit natuurlijk niet", zei Ryan, vlak voordat hij samen met zijn broer naar huis reed.