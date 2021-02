De uitzending van 21 februari: Avondklok verlengd én versoepelingen / Israëliërs krijgen vrijheden terug / Hoe optimistisch is Mojo? / Nieuwkomers in de Kamer?

'Avondklok verlengd én versoepelingen'

De avondklok wordt na 2 maart voor drie weken verlengd. Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het Catshuisberaad van vandaag. Door de avondklok te verlengen is het mogelijk om op andere gebieden versoepelingen toe te staan, zo is de redenering van het kabinet. We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander.