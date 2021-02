IAEA: atoominspecteurs nog welkom in Iran, maar hun werk wordt ingeperkt

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en Iran zijn overeengekomen dat de IAEA de inspecties van Iraanse nucleaire installaties mag voortzetten, maar minder uitgebreid dan voorheen. Zo krijgen de IAEA-inspecteurs niet langer inzage in het beeldmateriaal van de bewakingscamera's in die installaties.

IAEA-baas Rafael Grossi heeft dit in Teheran afgesproken met een delegatie van het Iraanse Atoomenergieagentschap. "We zijn tot een redelijk resultaat gekomen", zei Grossi na zijn terugkeer op de luchthaven van Wenen.

Grossi besloot naar Iran te reizen voor overleg nadat Teheran afgelopen week liet weten de nucleaire inspecties na 23 februari fors in te perken.

De afspraken van vandaag gelden in eerste instantie voor drie maanden, zei Grossi na afloop. "De overeenkomst is bruikbaar om het gat te dichten", waarmee hij doelt op de impasse rond de nucleaire deal uit 2015 tussen Iran, de VS, Rusland, China, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland waarin ook is afgesproken dat de IAEA onbeperkt toegang heeft tot de nucleaire installaties.