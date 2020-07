Vakbonden willen opheldering van Hoekstra over KLM-eisen

Vier vakbonden eisen op korte termijn een gesprek met minister Hoekstra van Financiën. Ze vinden dat de minister te strenge eisen heeft opgelegd aan KLM, waardoor er voor de bonden weinig meer te onderhandelen valt over de arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Hoekstra stelde aan de steun van 3,4 miljard euro voor KLM als voorwaarde dat de kosten met 15 procent omlaag moeten. Medewerkers die meer dan drie keer modaal verdienen, wordt gevraagd zeker 20 procent van hun salaris in te leveren.

"Dit druist in tegen de vrijheid van collectieve onderhandeling", schrijven FNV Cabine, CNV Vakmensen, VNC en FNV Luchtvaart aan de minister. Zij zeggen van KLM te horen dat er geen ruimte is om te onderhandelen vanwege de eisen van de minister.

"Wij zijn als vakbonden geen partij geweest bij het maken van de afspraken tussen het kabinet en KLM, wij hebben ons er evenmin aan verbonden. Wij hebben een eigen positie en onze handen vrij om met KLM te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden."

Vertrekregeling

De bonden zijn al langer boos over de eisen die aan het pakket zijn gekoppeld. De komende tijd praten ze met KLM over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij en over het aantal banen dat gaat verdwijnen.

Gisteren werd duidelijk dat meer dan 2.000 KLM-personeelsleden gebruik willen maken van een vrijwillige vertrekregeling. De luchtvaartmaatschappij maakt later deze maand bekend hoeveel aanvragen worden toegekend.

Bij KLM werken ongeveer 35.000 mensen, er staan duizenden banen op de tocht.