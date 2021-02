Koploper City zet zegereeks voort met nipte overwinning bij Arsenal

Al na ruim een minuut kopte Sterling zijn ploeg op voorsprong uit een prima voorzet van Riyad Mahrez. Vervolgens bleef City lang de baas. Na een half uur veerde Arsenal even op en waren de Gunners dreigend via Granit Xhaka, Kieran Tierney, Martin Ødegaard en Nicolas Pépé. Maar grote kansen bleven uit.

Newcastle was dreigender en kwam op 1-1 door een knal van Allan Saint-Maximin. Nadat Daniel James na rust de 2-1 in de korte hoek had geschoten, was het verzet van Newcastle gebroken. United was kansrijk en Bruno Fernandes scoorde vanaf de stip.

Bij Leicester maakten James Maddison en Harvey Barnes voor rust de goals. Oud-Ajacied Bertrand Traoré maakte vlak na rust de tegentreffer namens Aston Villa. Bij de ploeg uit Birmingham werd Anwar El Ghazi na 67 minuten gewisseld.

West Ham United klom naar plek vier door een 2-1 thuiszege op Tottenham Hotspur, dat op de negende plaats bivakkeert. Bij rust was het 2-0 door doelpunten van Michail Antonio en Jesse Lingard. Lucas Moura maakte er na rust op aangeven van Gareth Bale nog 2-1 van.