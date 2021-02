Klaver (GroenLinks) en Marijnissen (SP): 'Hoger onderwijs moet weer open'

Klaver en Marijnissen bij NOS op 3 - NOS | Stefan Heijdendael

Als het aan Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) ligt, gaat ook het hoger onderwijs per 1 maart weer open. Dat zeiden de lijsttrekkers vanavond bij het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Ze willen dat studenten van het hbo en de universiteiten ook weer fysiek onderwijs kunnen volgen. Ze reageerden daarmee op het nieuws dat vanavond bekend werd na het Catshuisberaad, dat middelbare scholen vanaf volgende week deels open gaan. "Het is van het grootste belang dat er weer hoger onderwijs is", aldus Klaver. Volgens de GroenLinks-lijsttrekker ging men er aan het begin van de coronacrisis vanuit dat de kwetsbaren alleen ouderen waren. "Maar jongeren zijn ook kwetsbaar geworden", aldus Klaver. Veel jongeren lijden onder de coronamaatregelen en dat heeft effect op hun mentale toestand. Klaver vindt bovendien dat er te weinig is geïnvesteerd in crisisdiensten waar mensen met psychische klachten terecht kunnen. Marijnissen voegt eraan toe dat er compensatie moet komen voor jongeren. "Voor mentale schade, maar ook financiële schade." Jesse Klaver en Lilian Marijnissen over jongeren en hoger onderwijs:

De lijsttrekkers gingen in gesprek met een aantal jongeren die in de studio aanwezig waren. Er kwamen twee grote thema's aan bod: klimaat en wonen. Zo vroeg een van de studiogasten hoe GroenLinks en de SP denken over kernenergie opwekken, als middel om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Beide partijen zijn tegen. "Wij zijn niet voor de bouw van een kerncentrale", benadrukt Marijnissen. Klaver beaamt dat kernenergie een CO2-neutrale oplossing is. "Maar ik denk dat we het niet nodig hebben", aldus de GroenLinks-lijsttrekker. Klaver denkt de klimaatdoelen te kunnen halen zonder kernenergie. En ook Marijnissen pleit voor andere oplossingen:

Een van de andere grote thema's was wonen. Zowel GroenLinks als de SP vindt het belangrijk dat er meer betaalbare woningen voor jongeren komen. Ook moeten volgens de partijen de huren omlaag en willen ze beleggers aanpakken die huizen opkopen. De komende dagen gaan andere lijsttrekkers van grote partijen in gesprek met jongeren. Behalve PVV-lijsttrekker Geert Wilders, hij sloeg de uitnodiging af. Morgen is het de beurt aan Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Kees van der Staaij (SGP). Ook dan is het weer mogelijk om het gesprek live mee te kijken via de site en app, de Facebookpagina's van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via de sociale media kanalen kan iedereen vragen stellen aan de politici. Zo ziet de programma voor de rest van de week eruit:

