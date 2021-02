Ajax op dooie akkertje naar ruime voorsprong tegen Sparta

Tussen de twee duels met PSV in de Europa League in, heeft Olympiakos in de Griekse competitie niet kunnen winnen. De thuiswedstrijd tegen Aris Thessaloniki eindigde in 1-1.

Kostas Fortounis bracht Olympiakos in de 40ste minuut op voorsprong. Konstantinos Mitroglou (ex-PSV) maakte in de slotfase uit een strafschop gelijk.

Olympiakos leidt in de Griekse competitie met een marge van liefst 12 punten. De lijstaanvoerder verdedigt donderdag in Eindhoven tegen PSV een voorsprong van 4-2.