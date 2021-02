Malen had best negentig minuten kunnen spelen: 'Maar ja, de trainer geeft om ons'

Invaller Malen weer belangrijk: 'Trainer beslist, het is wat het is' - NOS

Donyell Malen beseft dat hij met PSV in de slotfase tegen Vitesse goed is weggekomen, ondanks de vele wissels in de basisopstelling. "We waren voor rust niet best...", zei de aanvaller na afloop.

Malen begon samen met Mario Götze, Philipp Max, Jordan Teze en Ryan Thomas op de bank. Het vijftal kwam na rust het veld en mede daardoor kon het tot dan belabberd spelende PSV orde op zaken stellen na een 1-0 achterstand.

Malen had naar eigen zeggen wel negentig minuten kunnen spelen. "Het is wat het is, de trainer maakt die beslissing. De trainer kijkt ook naar de wedstrijd van donderdag", verwees Malen naar de komende ontmoeting met Olympiakos.

"We zijn geen poppetjes voor de trainer, hij heeft geeft om ons als spelers."