Trainer Schmidt speelt tegen Vitesse met vuur, maar ziet PSV in slotfase wel winnen

Maar alle omzettingen werkten voor rust averechts. PSV was zoekende en bleek niet vertrouwd met het aangepaste systeem. Vitesse speelde daarentegen fris en zette de thuisploeg af en toe met de rug tegen de muur.

De wisselingen resulteerden onder meer in de eerste basisplaats van het seizoen voor Érick Gutiérrez en mocht ook Nick Viergever beginnen. Ook tactisch had Schmidt het anders neergezet door de veel bekritiseerde Pablo Rosario als een soort libero te laten fungeren.

PSV heeft zondagavond met pijn en moeite de winst gegrepen tegen Vitesse. De Eindhovenaren speelden mede door vele wisselingen en een ander systeem een onthutsend zwakke eerste helft, maar stelden dankzij de invallers orde op zaken in de tweede helft: 3-1.

PSV kwam daarna iets beter in de wedstrijd en waren Eran Zahavi en Vertessen gevaarlijk, maar beiden vonden doelman Remko Pasveer op hun pad.

Vitesse verzuimt PSV nieuwe klap te geven

Het was echter vooral Vitesse dat verzuimde om de 0-2 te maken. Eerst miste Broja voor open doel, waar dom balverlies van Rosario aan vooraf ging, door de bal op te paal te schieten.

Daarna was het opnieuw Broja die na een counter een strafschop leek te krijgen na een overtreding van Gutiérrez, maar de VAR zag er alleen een vrije trap in. Vitesse was daarna tot drie keer toe dicht bij een treffer, maar PSV-doelman hield Yvon Mvogo hield wonderwel zijn doel schoon.