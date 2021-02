"Avondklok 3 weken langer, scholen deels open, kappers mogen aan de slag"

De avondklok wordt na 2 maart voor drie weken verlengd. Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het Catshuisberaad van vandaag. Door de avondklok te verlengen is het mogelijk om op andere gebieden versoepelingen toe te staan, zo is de redenering van het kabinet.

Zo is het de bedoeling dat de kappers op 2 maart weer open mogen, al is het onder strenge voorwaarden, zoals alleen op afspraak en met triage om zeker te zijn dat de klant geen klachten heeft.

Scholen

Zoals verwacht gaan ook de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 1 maart weer deels open. Leerlingen kunnen daar dan gemiddeld anderhalve dag in de week les krijgen.

In het middelbaar beroepsonderwijs kunnen de scholen ongeveer een dag in de week open, zeggen ingewijden. Ook wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken.

Aanstaande dinsdag houden demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie waar de nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt.

De ingewijden benadrukken dat de versoepelingen teruggedraaid kunnen worden als de besmettingscijfers toch weer sterk gaan stijgen.