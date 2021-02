Coronaprotesten in Amsterdam en Leeuwarden verlopen rustig

In Amsterdam en Leeuwarden zijn mensen vanmiddag bij elkaar gekomen om te gaan "koffiedrinken", zoals het protest tegen de coronamaatregelen op sociale media wordt genoemd. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente.

In Amsterdam verzamelden circa duizend mensen zich tegen 14.00 uur op het Museumplein, waar ze in groepjes bijeen stonden. Er werden spandoeken meegedragen en enkele tientallen mensen hadden een gele paraplu bij zich met rode harten erop en teksten als 'vreedzaam', 'waarheid', 'vrij' en 'liefde'.

Tegen 15.30 uur riep de politie de aanwezigen op om minimaal anderhalve meter afstand te houden. Toen daaraan geen gehoor werd gegeven, werden de betogers door ME-busjes en politie te paard verspreid. Dat verliep grotendeels rustig. Een groep mensen bleef op het gras zitten en werd door de politie gedwongen op te staan en te vertrekken.

De politie heeft daarbij enkele mensen aangehouden.

Geen mondkapjes

Ook in Leeuwarden verzamelden groepjes mensen zich rond 14.00 uur. Ze stonden op het plein voor het Fries Museum. Het ging om enkele honderden mensen, van wie velen geen mondkapje droegen of afstand hielden.

Het was een verzameling coronasceptici, gedupeerde ondernemers, vaccincritici en mensen die zich verzetten tegen de lockdown en de avondklok. Net als in Amsterdam waren er mensen met paraplu's met harten en teksten over liefde. Tegen 16.00 uur verlieten de meeste betogers het plein weer.

De organisatie van het "koffiedrinken" zegt dat de "finale" van de demonstraties op 14 maart, vlak voor de verkiezingen plaatsvindt. Dan willen de betogers naar het Malieveld in Den Haag gaan.

Zo zag het beëindigen van de demonstratie in Amsterdam eruit: