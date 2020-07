'Catalaanse parlementsvoorzitter slachtoffer van spionageaanval'

De voorzitter van het Catalaanse parlement en twee andere politici die voor Catalaanse onafhankelijkheid zijn, zijn vermoedelijk het doelwit geworden van een spionageaanval. Hun mobiele telefoons werden volgens de Spaanse krant El País en de Britse krant The Guardian besmet met spionagesoftware van het Israëlische NSO Group.

Die software wordt door deze firma alleen verkocht aan overheden om criminelen en terroristen in de gaten te houden. Onderzoekers van WhatsApp waarschuwden parlementsvoorzitter Roger Torrent. De software maakt gebruik van een lek in de chatsoftware, waarmee onbevoegden toegang kunnen krijgen tot de hele inhoud van een telefoon. Ook konden de microfoon en camera worden ingeschakeld.

WhatsApp noemde de hack eerder al "zeer geraffineerd". Vermoedelijk zijn zo'n 1400 gebruikers van de chatdienst tussen april en mei 2019 met deze zogenoemde Pegasus-spionagesoftware aangevallen. Onder hen zijn ook mensenrechtenactivisten en journalisten.

'Enorme hoeveelheid publiek geld'

Volgens de parlementsvoorzitter is het overduidelijk dat "de Spaanse staat" achter de aanval zit. Hij vermoedt dat dit is gebeurd zonder toestemming van een rechter.

"Het lijkt me vreemd als politici in een democratie worden bespioneerd", zegt Torrent tegen The Guardian. "Het lijkt me bovendien immoreel om een enorme hoeveelheid publiek geld uit te geven aan software die gebruikt kan worden om politieke tegenstanders te vervolgen."

Naast de parlementsvoorzitter zijn volgens de Britse en Spaanse kranten ook Anna Gabriel en Jordi Domingo doelwit geworden van de spionagesoftware. Gabriel is Spanje ontvlucht en woont tegenwoordig in Zwitserland. Zij is vermoedelijk betrokken geweest bij de organisatie van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, dat werd verboden.

Domingo steunt ook de Catalaanse onafhankelijkheid, maar zegt dat hij daar geen belangrijke rol in heeft.

Spaanse premier: geen bewijzen

Het kantoor van de Spaanse premier laat in een verklaring weten dat de regering geen bewijzen heeft gezien voor de aantijgingen. "Bovendien moeten we opmerken dat iedere actie waarbij een mobiele telefoon betrokken is, altijd gebeurt met inachtneming van de juiste juridische autorisaties."

De Spaanse inlichtingendienst reageerde niet inhoudelijk en heeft alleen laten weten "binnen de grenzen van de wet" te opereren.

WhatsApp heeft de Israëlische maker van de software vorig jaar aangeklaagd. De softwaremaker zegt dat het geen uitlatingen doet over de kopers van de producten, maar heeft wel beloofd "indien nodig" een onderzoek te starten.