'Miljoenste prik vandaag gezet', Nederland nu rond Europees vaccinatiegemiddelde

Een huisarts vaccineert een oudere met het AstraZeneca-vaccin - ANP

De miljoenste coronaprik is vandaag gezet, zegt demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, in de vaccinatiestraat van Rotterdam The Hague Airport. Of het écht de miljoenste vaccinatie is is onzeker: dit is een aanname op basis van berekeningen van GGD GHOR, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het RIVM Daarbij gaat het om eerste en tweede vaccinaties. Het RIVM schat dat ruim 154.400 mensen twee keer zijn geprikt. "Hoe sneller we gaan, hoe sneller we weer terug kunnen naar 'gewoon'", zegt De Jonge in een video op Twitter. "Prik voor prik komen we dichter bij het leven waar we allemaal zo naar snakken." Na een trage start, geklungel met cijfers en meerdere wijzigingen in de vaccinatiestrategie lijkt Nederland nu in vergelijking met andere Europese landen bij de middenmoot te horen. Een maand geleden bungelde Nederland nog onderaan de Europese lijst van landen, uitgesplitst naar het aandeel ingeënte inwoners.

Er zijn twee cijfers: het aantal dat koepelorganisatie GGD-GHOR en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan het RIVM hebben gemeld, en een schatting die het RIVM maakt. Dat doet het instituut door het aantal vaccins dat is bezorgd bij langdurige zorginstellingen en huisartsenpraktijken bij de gemelde cijfers op te tellen. De GGD's en het LNAZ hebben in totaal 779.889 prikken gemeld.

Een maand geleden bungelde Nederland nog onderaan de Europese lijst van landen met het aandeel ingeënte inwoners. Inmiddels heeft volgens de Europese evenknie van het RIVM, het ECDC, 4,5 procent van de Nederlanders een eerste prik gekregen. Dat is een hoger percentage dan in onder meer België (4 procent), Duitsland (4 procent), Spanje (3,9 procent), Portugal (3,9 procent), en Italië (3,3 procent). Malta (9,7 procent), Denemarken (5,8 procent), Noorwegen (5,3 procent), Polen (5,3 procent) en Slowakije (5,3 procent) liggen juist voor. De percentages zijn van afgelopen vrijdag. Allemaal eigen systemen "Het lijkt aardig op gang te komen dus dat is mooi. Al doende leert men", zegt voormalig RIVM-directeur Roel Coutinho, die de Nederlandse vaccinatiestrategie bij Nieuwsuur eerder 'verbijsterend' en 'beschamend' noemde. Maar een beeld van hoeveel ouderen precies gevaccineerd zijn, ontbreekt. Zo zijn zorgmedewerkers, als ze niet in de directe covid-19-zorg werken en geen huisartsen zijn, in de getallen samengevoegd met thuiswonende 80-plussers. "Daardoor zijn deze getallen niet goed te interpreteren." Ook is niet helder wie van hen het BioNTech-Pfizer-vaccin, en wie de AstraZeneca-prik heeft gekregen. Een woordvoerder van het RIVM legt uit dat verder uitsplitsen nu niet mogelijk is, omdat zo'n 30 organisaties informatie aanleveren en die hebben allemaal eigen systemen.