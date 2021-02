Records voor Bol en Bonevacia op NK, Klaver loopt olympische limiet

Femke Bol heeft bij de NK indoor in Apeldoorn opnieuw het Nederlands record op de 400 meter verbeterd. Ze veroverde het goud in 50,64 en was daarmee 0,02 sneller dan de toptijd die ze eerder deze week in het Poolse Torun liep.

Bol liep in vier van haar laatste vijf races op de 400 meter telkens een Nederlands record. Eind januari verpulverde Bol in Wenen met 50,96 het 33 jaar oude record van Ester Goossens, waarna ze een week later in Metz met 50,81 nog sneller was.

Lieke Klaver (22), de houdster van het Nederlands indoorrecord op de 200 meter, eindigde in dezelfde race als tweede in 51,21. Ze liep daarmee een persoonlijk record en een olympische limiet.