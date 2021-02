Hockeyers Rotterdam verpesten heuglijke dag voor HGC en vader en zoon Van Ass

Het goede nieuws bij hockeyclub HGC dat coach Paul van Ass en diens zoon Seve - een Oranje-international - hun contract met drie jaar hebben verlengd, is zondagmiddag door Rotterdam heel snel naar de achtergrond gedrongen.

Op bezoek bij HGC in Wassenaar wonnen de Rotterdammers namelijk met maar liefst 7-0. Een ongekend pak slaag van de nummer twee van de ranglijst voor de - inmiddels - nummer vier.

Vader en zoon Van Ass tekenen bij

Vader en zoon Van Ass werden in verband gebracht met Amsterdam, maar maakten vlak voor het duel met Rotterdam bekend dat ze hebben bijgetekend bij HGC.

"Ja, de reden is dat we er met onze ontwikkeling goed voorstaan. Het was wel spannend. Door corona is het financieel niet geweldig overal, maar de club heeft ervoor gekozen om Heren 1 sterk te houden", aldus voormalig bondscoach Van Ass.