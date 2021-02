Barcelona loopt thuis averij op tegen laagvlieger Cádiz: 1-1

FC Barcelona heeft in La Liga niet optimaal geprofiteerd van de nederlaag die Atlético Madrid zaterdag verrassend in eigen huis tegen Levante leed (0-2). Barcelona moest in de slotfase de 1-1 slikken tegen Cádiz. Real pakte zaterdag wel drie punten bij Real Valladolid (1-0).

De ploeg van trainer Ronald Koeman kwam na een half uur op voorsprong: Lionel Messi benutte een penalty nadat Pedri werd gevloerd. Voor de Argentijn was het sowieso een mooie dag: hij speelde zijn 506de competitiewedstrijd voor Barcelona en dat is een clubrecord. Het oude record was in handen van Xavi, die tussen 1998 en 2015 bij de Catalanen speelde.