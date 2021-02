Feyenoord komt goed weg met gelijkspel bij FC Twente: 2-2

Eerst benutte Danilo een penalty, nadat Narsingh in het zestienmetergebied was gevloerd door Marcos Senesi. Voor Danilo betekende het zijn eerste goal sinds 19 december. Vervolgens tikte Tyronne Ebuehi een voorzet van Narsingh bij de tweede paal binnen.

De Rotterdammers waren in het eerste kwartier niet bij de les en kregen twee treffers om de oren, met Feyenoord-huurling Luciano Narsingh in een hoofdrol.

In een waar foutenfestival hebben FC Twente en Feyenoord gelijkgespeeld: 2-2. Daar mochten vooral de Rotterdammers blij mee zijn.

Feyenoord stelde daar weinig tegenover, maar kwam wel uit het niets terug in de wedstrijd door een verwoestend schot van Jens Toornstra.

Dure missers

Na rust kreeg Twente meerdere mogelijkheden om uit te lopen, met andermaal Narsingh als middelpunt. De aanvaller faalde na een flater van Senesi oog in oog met doelman Nick Marsman en kon even later ook niet profiteren van een fout van Marsman. En daar baalde hij na afloop ontzettend van.