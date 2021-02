De Graafschap klopt NEC in eindelijk weer een voetbalwedstrijd met publiek

De fans, van tevoren getest op corona, werden verdeeld over zes bubbels met voor iedere bubbel aparte regels. Er waren vakken met en zonder mondkapjes, vakken waar wel of geen biertje of kroketje mocht worden gehaald en vakken waar de anderhalve meter niet in acht hoefde te worden genomen.

Voor het eerst in bijna vijf maanden is er in Nederland een voetbalwedstrijd gespeeld met publiek. Bij het duel in de eerste divisie tussen NEC en De Graafschap zaten 1.153 NEC-supporters op de tribune. Zij zagen hoe De Graafschap zijn zevende zege op rij boekte: 2-1.

Het experiment in Nijmegen is van groot belang voor de voetbalclubs en de KNVB, aangezien veel voetbalfans binnenkort moeten besluiten of ze een seizoenkaart gaan aanschaffen. De vraag of er zicht is op gevulde tribunes is daarbij van cruciaal belang.

Verzoenend gesprek

De KNVB was vrijdag daarom zeer ongelukkig met de uitspraken van viroloog Andreas Voss, lid van het Outbreak Management Team, dat het betaalde voetbal er rekening mee moet houden dat er in 2021 nog niet in uitverkochte stadions kan worden gespeeld.

Voor de wedstrijd in De Goffert was er echter een verzoenend gesprek tussen Voss en secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB. "Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde", zei Voss. "Ons gezamenlijke doel is de mensen weer naar de stadions te krijgen. We willen zo snel mogelijk terug naar volle stadions. De enige vraag is in welk tempo dat gaat gebeuren. Daar zijn deze onderzoeken voor bedoeld."