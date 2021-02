PEC over ontslag Stegeman: 'Sinds winterstop niet veel verbetering in spel' - NOS

"Er zat sinds de winterstop niet veel verbetering in het spel, ondanks onze aankopen. Daarom hebben we besloten om afscheid te nemen van John Stegeman."

Technisch manager Mike Willems van PEC Zwolle hakte zaterdagavond met voorzitter Adriaan Visser de knoop door na het pijnlijke verlies bij FC Emmen. Stegeman, die sowieso aan het einde van het seizoen zou vertrekken, kreeg vroegtijdig zijn congé.

"Wij hadden, zeker na de wedstrijd tegen Emmen, niet het idee dat het niveau de komende weken nog zou gaan verbeteren", aldus Willems. "Je merkte wel dat de chemie misschien aan het wegebben was."

Aanvoerder Bram van Polen zag het ontslag van Stegeman aankomen, maar hield er geen fijn gevoel aan over. "Je hoopt dat hij door de voordeur weg kan gaan, dat we het seizoen goed kunnen afsluiten met elkaar. Dat neem ik ons enorm kwalijk. Dat we dat niet hebben kunnen bewerkstelligen."