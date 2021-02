Noor Foss-Solevaag wint goud op slalom, voor verrassende Pertl

Sebastian Foss-Solevaag heeft bij de WK skiën goud op de afsluitende slalom gewonnen. De 29-jarige Noor bleef in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo Adrian Pertl 0,21 seconden voor. Henrik Kristoffersen pakte het brons.

Oostenrijker Pertl, die nooit een WB-wedstrijd won, ging na de eerste run verrassend aan kop. Foss-Solevaag was in de tweede run 0,37 seconden sneller dan Pertl. De Noor boekte in januari zijn eerste WB-zege en won deze WK al goud met de Noorse ploeg.

Omdat de temperatuur tot ver boven nul opliep en de piste alleen maar zachter werd, besloot de organisatie zaterdag al dat alleen de top-15 van de eerste run (in plaats van de top-30) in omgekeerde volgorde aan de tweede run begon.