Australisch debat na openbaring geheime brieven Britse koningshuis uit 1975

Historici en journalisten zaten er lang op te wachten: het moment dat de correspondentie tussen Buckingham Palace en de gouverneur-generaal van Australië, voorafgaand aan het ontslag van premier Whitlam in 1975, openbaar zou worden. Had de koningin zelf besloten hem aan de kant te zetten?

Vandaag zijn de 211 brieven van in totaal zo'n 1200 pagina's vrijgegeven; ze geven inzicht in wat er gebeurde voorafgaand aan een van de grootste politieke crises in Australië. De publicatie - tegen de zin van het Britse koningshuis - zal naar verwachting het debat over de rol van de monarchie in het onafhankelijke Australië doen oplaaien.

Ceremoniële functie?

Lang werd gespeculeerd dat deze correspondentie zou openbaren dat de koningin zelf verantwoordelijk was voor het ontslag van Whitlam. Maar, zo blijkt uit de briefwisseling tussen gouverneur-generaal Kerr en de persoonlijk secretaris van de koningin; Elizabeth was vooraf niet ingelicht. Dat klopt met de verklaring van Kerr, die altijd heeft beweerd dat hij haar pas later op de hoogte bracht.

"Ik besloot de stap te zetten zonder het paleis vooraf op de hoogte te stellen, omdat volgens de grondwet de verantwoordelijkheid bij mij ligt. Ik was van mening dat het beter was voor Hare Majesteit dat ze het niet vooraf zou weten, hoewel het natuurlijk mijn plicht was om het haar onmiddellijk te vertellen", schreef Kerr, die in 1991 overleed, aan de persoonlijk secretaris.

Australië, een voormalige Britse kolonie, is een onafhankelijke natie sinds 1901, maar valt formeel onder de Britse kroon. De gouverneur-generaal is het verlengstuk en de plaatsvervanger van de koningin daar. Hoewel zijn functie ceremonieel is, nam Kerr dus wel degelijk politieke besluiten.