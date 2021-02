Van der Poel blijft debutant Dekker voor en pakt eerste leiderstrui UAE Tour

Mathieu van der Poel is de eerste leider in de Ronde van de Emiraten. De renner van Alpecin-Fenix bleef de als profcoureur debuterende David Dekker en de Deen Michael Morkov voor in de sprint van een 26 man sterke kopgroep.

De eerste WorldTour-wedstrijd leverde ondanks het vlakke parcours over 176 kilometer direct spektakel op in de eerste rit. João Almeida zette na zestig kilometer flink aan bij de eerste tussensprint en het peloton brak daarna door waaiervorming. Er bleven 26 man over, onder wie Tourwinnaar Tadej Pogacar, Adam Yates, Almeida, Fernando Gaviria en Elia Viviani.

Klassementsrenners Vincenzo Nibali, Rafal Majka, Alejandro Valverde, Sepp Kuss, Wout Poels, Jack Haig en Aleksej Loetsenko misten de boot en verloren vijf minuten.