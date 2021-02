Bezoekers kregen melding via corona-app van besmette persoon na proefcongres

Na het eerste grote congres sinds de eerste maatregelen tegen corona, is een medewerker positief getest op het coronavirus. Het congres, dat maandag plaatsvond in het Beatrixtheater in Utrecht, maakt deel uit van een reeks proefevenementen georganiseerd door Fieldlab. Dat is een initiatief van de evenementenbranche in samenwerking met de overheid.

De 500 bezoekers en de medewerkers kregen alleen toegang tot het evenement als ze een negatieve coronatestuitslag konden laten zien. Dat was bij deze medewerker dus ook het geval. De organisatie denkt dat deze persoon al voor zaterdag, de dag waarop de testen werden afgenomen, het virus opliep, maar op het moment van de test nog niet aantoonbaar besmettelijk was.

Melding via corona-app

In hoeverre de medewerker in aanraking is geweest met andere bezoekers is nog niet duidelijk. Tijdens het evenement werden de bezoekers verdeeld over drie 'bubbels' of groepen. Die komen niet met elkaar in aanraking. Zo had iedere bubbel een eigen ingang en een eigen wc. Mensen uit de ene bubbel moesten zich aan andere regels houden dan de deelnemers uit een andere groep: sommigen droegen bijvoorbeeld een mondkapje tijdens het lopen of juist tijdens het zitten, anderen zaten achter een spatscherm.

Voor medewerkers gold dat ze niet tot een bubbel behoorden maar overal in het pand een mondkapje moesten dragen en anderhalve meter afstand moesten houden. Toch kregen zes aanwezigen, onder wie twee journalisten en een lid van de organisatie, afgelopen week een melding via de Corona-app dat ze langer dan een kwartier dicht bij een besmet persoon in de buurt waren geweest.

De medewerker had zich intussen laten testen, omdat hij of zij na het evenement klachten kreeg. De test bleek positief. Via de GGD werden deze zes aanwezigen op de hoogte gesteld.

Maar dit beïnvloedt volgens de woordvoerder niet de waarde van de proef. "We doen een gedragsonderzoek, geen medisch onderzoek. De tweede test bij deze proefevenementen is optioneel, de resultaten worden vandaag en morgen verwacht." Dan wordt meer duidelijk over wat de besmetting van de medewerker betekent voor de andere bezoekers.